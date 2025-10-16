Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
NOVO ATLETA

Filho de Xanddy e Carla Perez estreia no fisiculturismo: "100% natural"

Victor Alexandre, de 22 anos, anunciou a novidade em suas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

16/10/2025 - 19:00 h
Victor Alexandre, filho do casal, de 22 anos -

Xanddy e Carla Perez têm um novo fisiculturista na família. Victor Alexandre, filho do casal, de 22 anos, revelou nas redes sociais, nesta última quarta-feira,15, que irá competir pela primeira vez em um campeonato de fisiculturismo, no dia 1º de novembro.

A novidade animou os seguidores, mas também deixou a família apreensiva. Na publicação, Victor contou que participará da competição sem o uso de substâncias ou acompanhamento profissional.

“Vou competir de forma 100% natural. Quero aplicar tudo que estudo sobre cinesiologia e nutrição. Vai ser intenso, louco e transformador”, escreveu o jovem.

Nos comentários, os pais demonstraram apoio e emoção diante do novo desafio do filho. “Estarei com você parte desses 16 dias e vou te ajudar, filho. Fique tranquilo🥹 Te amo🥰”, disse o cantor Xanddy.

Já Carla Perez expressou a ansiedade típica de mãe, mas mandou boas vibrações. “Já pode começar a sofrer? Porque mãe tem que passar por essas provações? TE AMOOOOOO🩵”, escreveu.

Victor costuma compartilhar em suas redes sociais a rotina fitness na academia, mostrando treinos, alimentação e hábitos saudáveis.

No mesmo post, ele convidou os seguidores a acompanharem essa nova fase: “Vai ser intenso, louco e transformador. Se quiser acompanhar essa jornada — treino, dieta, mente e bastidores — vem comigo!!!”.

Carla Perez e Xanddy

x