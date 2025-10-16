Menu
FAMOSOS

Novo casal? Gracyanne Barbosa engata romance com ator de Vale Tudo

Influenciadora está solteira desde 2024

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

16/10/2025 - 17:57 h
Gracyanne Barbosa
Gracyanne Barbosa -

Cheiro de casal novo na área! Gracyanne Barbosa, que terminou o casamento com Belo em 2024, estaria se envolvendo com o ator João Vicente de Castro, o galã que interpreta Renato na novela Vale Tudo, da TV Globo.

De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Leo Dias, durante o programa Melhor da Tarde, da Band, o relacionamento é sério, e nos próximos dias o público pode esperar que o casal assuma o romance nas redes sociais.

O envolvimento entre Gracyanne e João Vicente teria começado há alguns meses. Em setembro, os dois foram vistos juntos na festa de aniversário de Luciano Huck, realizada no Rio de Janeiro.

O affair já havia sido confirmado anteriormente pela própria Gracyanne ao portal Leo Dias. O casal chegou a se afastar por um tempo, mas acabou se reaproximando.

“Claro que aparecem caras legais e já até aconteceu de eu estar com uma pessoa bem bacana nesse período. Mas eu achei que não estava preparada e achei injusto com essa pessoa entrar em uma relação sem que eu estivesse 100% ali”, declarou a influenciadora.

Nas redes sociais, os internautas não deixaram passar a chance de comentar o novo romance. “Que homem feio, Belo é mais bonito”, brincou uma seguidora. Outro disse: “Mas eles juravam que ela e Belo iam voltar”. Um terceiro ironizou: “O divo gosta de um frango de padaria”.

x