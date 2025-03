Aos 88 anos, Dedé Santana é internado; saiba motivo

Dedé Santana foi internado no Rio Janeiro - Foto: Divulgação

Aos 88 anos de idade, o ator Dedé Santana foi internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) de um hospital particular na Zona Oeste do Rio nesta quinta-feira, 20.

Segundo o colunista Thiago Sodré, do Correio Braziliense, o ex-integrante de ‘Os Trapalhões’ passou mal enquanto estava na cidade do Rio de Janeiro cumprindo agenda e precisou ser hospitalizado no Hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca.

O ator deu entrada com um quadro de infecção urinária, mas a situação se agravou e evoluiu para um problema renal e o artista acabou necessitando de cuidados médicos intensivos.