Após cair em casa, Tom Zé é internado em hospital de São Paulo

Assessoria não informou em qual hospital ele está internado - Foto: Divulgação

O cantor e compositor baiano, Tom Zé, de 87 anos, sofreu uma queda na sua casa, em São Paulo, e precisou ser internado. A informação foi veiculada nas redes sociais do artista. “Para compartilhar com vocês a notícia de que Tom Zé está internado para tratamento de saúde, aqui em São Paulo. Uma queda em casa motivou essa internação do artista que pula do palco com desenvoltura, ora vejam”, diz um trecho do texto publicado no Instagram do cantor.

"Médicos competentes e dedicados, cada pessoa do atendimento querendo que a saúde seja retomada. Ontem foram estabelecidos o diagnóstico e a terapêutica e, queira Deus, logo o teremos saudável e entregue a essa música, essa arte que é sua alegria e a nossa também. Manda abraço para vocês, para nós todos e espera encontrá-los em breve, num palco e plateia que formam a mesma unidade corajosa e amorosa – rima verdadeira e proposital, meninos e meninas! Gratidão a todos", concluiu a publicação.



A assessoria não informou em qual hospital ele está internado. Esta é a segunda vez que o baiano é internado em um mês. Em agosto, ele deu entrada no hospital Beneficência Portuguesa. Em 2022, Tom Zé foi feito para um cadeia de imortal da Academia Paulista de Letras (APL).