Após críticas a Salvador, esposa de Paquetá posta fotos no Pelourinho

Esposa de Lucas Paquetá, Duda Fournier chamou a atenção dos seus seguidores ao compartilhar fotos em que apareceu posando no Pelourinho. Os cliques foram divulgados horas depois dela causar polêmica com críticas ao Centro Histórico de Salvador.

Nas imagens, a influenciadora apareceu ao lado de amigas em alguns pontos do da região turística da capital baiana.

Antes disso, ela também mostrou que esteve na Arena Fonte Nova para acompanhar a partida da Seleção Brasileira, que teve Paquetá na escalação.

Nesta terça-feira, 19, Duda Fournier viralizou com vídeo feito para o 'close friends', mas que acabou vazando. Na gravação, a famosa aparece ao lado de uma amiga debochando do Centro Histórico de Salvador.

“Karina vai me fazer ir no Pelourinho. Tirei todos os meus adereços, até o brinco, com medo de alguém vir e arrancar a minha orelha”, comentou a esposa do jogador.

