Ex-BBB Pizane detona esposa de Paquetá e defende Pelourinho

Lucas Pizane reagiu à polêmica provocada por Duda Fournier - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Lucas Pizane ficou chateado com o vídeo de Duda Fournier, esposa de Lucas Paquetá, e defendeu Salvador e, mais precisamente, o Pelourinho. A mulher causou polêmica quando disse em seu Instagram que tirou as joias para visitar o Centro Histórico da cidade por medo de ser assaltada.

O ex-BBB reagiu chateado, detonando as falas da influenciadora e defendendo o ponto turístico de sua cidade natal. Ele reproduziu o vídeo dela e contextualizou a história do local.

"Vocês conhecem a história do Pelourinho? Para além de quando o Galvão chamava o Olodum para tocar e você via aquele bairro do centro histórico de Salvador, que sempre tentou preservar a cultura afro. Ele não conseguiu acompanhar a modernização da cidade no século passado e virou um bairro de moradia popular, de moradia dos mais pobres", declarou.

O ex-BBB seguiu e escreveu: "Isso me entristeceu demais hoje!". Lucas Pizane também repudiou a forma como a influenciadora falou do local.

"Não é para ignorar os problemas de segurança pública da cidade. Há de se parabenizar, inclusive, que atualmente o Pelourinho é um dos bairros com maior policiamento que eu vejo na cidade, cada esquina você vê um policial. Mas postar isso? Falar dessa forma? Poxa, é fod*", desabafou.

Por fim, o cantor postou uma foto no ponto turístico e escreveu na legenda: "Imagine deixar de ir num lugar lindo e histórico desses".

O que disse a esposa de Lucas Paquetá?

No vídeo, Duda debochou do fato de ter retirado as suas joias para passear pela cidade.

"Karina vai me fazer ir no Pelourinho. Tirei todos os meus adereços, até o brinco, com medo de alguém vir e arrancar a minha orelha (...) Depois ela quer me levar no Farol da Barra. Ah gente, 'peraí', até minha aliança eu tirei, a pessoa 'tá' um pouco assustada", comentou a influenciadora.