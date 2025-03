Após escândalo, Neymar ignora polêmica e foca em momento com a filha

A influenciadora Nayara Macedo alega ter tido relações com o jogador - Foto: Reprodução | Instagram

Neymar parece não se abalar com as novas polêmicas envolvendo seu nome. No último sábado , 15, em meio às acusações de uma suposta traição, o jogador ignorou a repercussão e publicou um momento carinhoso ao lado da filha, Mavie, em suas redes sociais.

Na imagem compartilhada nos stories do Instagram, a pequena aparece sentada de costas em uma mesa infantil enquanto faz sua refeição. Sem mencionar a controvérsia, Neymar usou apenas emojis de coração para registrar o "momento pai e filha".

Mavie nos stories de Neymar | Foto: Reprodução | Instagram

O atleta, de 33 anos, já é pai de Davi Lucca e Helena, de relacionamentos anteriores, e aguarda a chegada de Mel, sua segunda filha com a modelo Bruna Biancardi. Enquanto isso, a polêmica de sua suposta infidelidade continua a tomar conta das redes sociais.



A influenciadora Nayara Macedo, que alega ter tido relações com o jogador durante uma festa, desabafou sobre os ataques que vem sofrendo. “Bora parar de ficar me julgando aí porque da missa eu não contei nem a metade, para preservar a minha saúde mental! Porque se vocês soubessem de realmente tudo que tem por trás, e das coisas que aconteceram, eu não estaria recebendo certos tipos de direct!”, declarou em seus stories.