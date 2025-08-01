DE NOVO?
Após nova reconciliação, irmã de Neymar e Gabigol posam juntos
Rafaella Santos posou em evento ao lado do jogador após boatos de traição
Por Beatriz Santos
Depois de novos rumores de separação, Rafaella Santos, irmã do jogador Neymar, e Gabriel Barbosa, o Gabigol, atacante do Cruzeiro, voltaram a aparecer publicamente como casal. Os dois posaram juntos nesta quinta-feira, 31, durante um chá revelação de amigos, e a imagem foi compartilhada nas redes sociais com um emoji de coração azul na legenda do jogador.
A reaproximação acontece após um novo capítulo de idas e vindas. Em maio deste ano, o relacionamento teria chegado ao fim mais uma vez, conforme divulgado pelo portal LeoDias.
Leia Também:
A motivação, segundo fontes próximas, teria sido o comportamento do jogador fora dos gramados, envolvendo saídas noturnas frequentes e rumores de traição.
Na época, Gabigol foi associado a festas e encontros em Belo Horizonte, cidade onde mora atualmente. Fontes relataram que ele teria uma convivência próxima com outra mulher na capital mineira, onde reside em uma mansão avaliada em R$ 25 milhões.
Apesar do histórico conturbado, o casal parece ter optado por uma nova tentativa de estabilidade. Na última quarta-feira, 30, Rafaella teria se mudado para a casa do jogador em Belo Horizonte. O gesto marca uma nova fase da relação.
O desejo de formar uma família também foi manifestado publicamente. Em entrevista ao programa TV Fama no início de julho, durante um show da dupla Henrique & Juliano, Rafaella declarou: “Quero muito ser mamãe. Quem sabe no ano que vem, já está na agenda!”. A vontade parece estar alinhada com os planos do atacante, que, prestes a completar 29 anos, já expressou em outras ocasiões a vontade de ser pai antes dos 30.
A relação entre Gabigol e Rafaella é marcada por reconciliações e afastamentos ao longo dos últimos anos, mas o novo passo dado pelo casal indica mais um capítulo dessa longa história.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia
Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes