Após nova reconciliação, irmã de Neymar e Gabigol posam juntos

Rafaella Santos e Gabriel Barbosa voltaram a aparecer publicamente como casal - Foto: Reprodução | Instagram

Depois de novos rumores de separação, Rafaella Santos, irmã do jogador Neymar, e Gabriel Barbosa, o Gabigol, atacante do Cruzeiro, voltaram a aparecer publicamente como casal. Os dois posaram juntos nesta quinta-feira, 31, durante um chá revelação de amigos, e a imagem foi compartilhada nas redes sociais com um emoji de coração azul na legenda do jogador.

A reaproximação acontece após um novo capítulo de idas e vindas. Em maio deste ano, o relacionamento teria chegado ao fim mais uma vez, conforme divulgado pelo portal LeoDias.

A motivação, segundo fontes próximas, teria sido o comportamento do jogador fora dos gramados, envolvendo saídas noturnas frequentes e rumores de traição.

Na época, Gabigol foi associado a festas e encontros em Belo Horizonte, cidade onde mora atualmente. Fontes relataram que ele teria uma convivência próxima com outra mulher na capital mineira, onde reside em uma mansão avaliada em R$ 25 milhões.

Apesar do histórico conturbado, o casal parece ter optado por uma nova tentativa de estabilidade. Na última quarta-feira, 30, Rafaella teria se mudado para a casa do jogador em Belo Horizonte. O gesto marca uma nova fase da relação.

Casal durante chá revelação | Foto: Reprodução | Instagram

O desejo de formar uma família também foi manifestado publicamente. Em entrevista ao programa TV Fama no início de julho, durante um show da dupla Henrique & Juliano, Rafaella declarou: “Quero muito ser mamãe. Quem sabe no ano que vem, já está na agenda!”. A vontade parece estar alinhada com os planos do atacante, que, prestes a completar 29 anos, já expressou em outras ocasiões a vontade de ser pai antes dos 30.



A relação entre Gabigol e Rafaella é marcada por reconciliações e afastamentos ao longo dos últimos anos, mas o novo passo dado pelo casal indica mais um capítulo dessa longa história.