PREOCUPANTE
Lucas Guimarães toma atitude drástica após término com Carlinhos Maia
Guimarães e Maia anunciaram o término no último domingo, 27
Por Edvaldo Sales
Após o fim de um casamento de 15 anos com Carlinhos Maia, o apresentador Lucas Guimarães tomou uma atitude drástica e deixou os amigos preocupados. O anúncio do término aconteceu no último sábado, 26, por meio das redes sociais. Os dois oficializaram a união em 2019.
Leia Também:
Desde o anúncio do fim do relacionamento, Lucas sumiu das redes sociais e parou de responder mensagens e atender ligações, de acordo com o Metrópoles.
Reconciliação?
Poucos dias após anunciar o rompimento, Lucas Guimarães voltou à mansão onde vivia com Carlinhos Maia e foi filmado pelo ex-companheiro em um momento que gerou repercussão nas redes sociais. O episódio aconteceu na quinta-feira, 31, quando o influenciador publicou um story com Lucas almoçando na cozinha da casa.
No vídeo, Maia comenta de forma descontraída: “Olha quem está aqui em casa, pegando as coisas, almoçando… O povo tá com saudades de vocês, viu?”. Apesar do tom leve do registro, a expressão de Lucas chamou atenção dos internautas, que interpretaram o semblante como de desconforto.
Carlinhos complementou a publicação afirmando que a presença do ex se devia ao processo de mudança. “Já já vai se mudar para a mansão dele”, escreveu na legenda.
As imagens repercutiram rapidamente nas redes sociais e dividiram opiniões. Comentários como “Eu fiquei constrangida por ele, JURO!”, “Carlinhos como sempre criando climão” e “Ele não respeita nem o próprio fim do relacionamento dele de QUINZE ANOS” se multiplicaram, com parte do público criticando a exposição do momento.
Até o momento, nem Carlinhos Maia nem Lucas Guimarães se pronunciaram sobre as reações ao vídeo.
Fim do relacionamento e polêmicas
O casal anunciou o fim do relacionamento no domingo, 27, em texto conjunto publicado nas redes sociais. “São 15 anos dividindo a vida: os sonhos, as alegrias, as tristezas e, principalmente, o amor que sempre nos uniu (…) Estamos finalizando este ciclo em paz, sem brigas e sem caos”, disseram.
A publicação também indicava que o afastamento já vinha sendo refletido desde uma separação anterior: “Desde a última (e única) separação que tivemos, sentimos que nos precipitamos por não termos vivido o tempo necessário para reavaliar tudo o que ainda estava fora do lugar.”
Nesta segunda, novas especulações ganharam força com a participação da influenciadora Thayse Teixeira no programa Fofocalizando, do SBT. Amiga de Carlinhos, ela afirmou ao vivo que uma mulher chamada Eduarda Luvisneck poderia estar envolvida no rompimento.
Segundo Thayse, o humorista já teria se relacionado com mulheres antes de Lucas e estaria encantado por Eduarda, com quem tem feito transmissões ao vivo no TikTok.
Até o momento, Carlinhos não comentou diretamente essa versão dos fatos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia
Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes