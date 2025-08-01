POLÊMICA
Voltaram? Carlinhos Maia surge com Lucas Guimarães após término
Vídeo do ex-casal gera debate e acusações de "climão" nas redes sociais
Por Beatriz Santos
Poucos dias após anunciar o fim do casamento de 15 anos, Lucas Guimarães voltou à mansão onde vivia com Carlinhos Maia e foi filmado pelo ex-companheiro em um momento que gerou repercussão nas redes sociais. O episódio aconteceu na quinta-feira, 31, quando o influenciador publicou um story com Lucas almoçando na cozinha da casa.
No vídeo, Maia comenta de forma descontraída: “Olha quem está aqui em casa, pegando as coisas, almoçando… O povo tá com saudades de vocês, viu?”. Apesar do tom leve do registro, a expressão de Lucas chamou atenção dos internautas, que interpretaram o semblante como de desconforto.
Carlinhos complementou a publicação afirmando que a presença do ex se devia ao processo de mudança. “Já já vai se mudar para a mansão dele”, escreveu na legenda.
As imagens repercutiram rapidamente nas redes sociais e dividiram opiniões. Comentários como “Eu fiquei constrangida por ele, JURO!”, “Carlinhos como sempre criando climão” e “Ele não respeita nem o próprio fim do relacionamento dele de QUINZE ANOS” se multiplicaram, com parte do público criticando a exposição do momento.
Até o momento, nem Carlinhos Maia nem Lucas Guimarães se pronunciaram sobre as reações ao vídeo.
Fim do relacionamento e polêmicas
O casal anunciou o fim do relacionamento no domingo, 27, em texto conjunto publicado nas redes sociais. “São 15 anos dividindo a vida: os sonhos, as alegrias, as tristezas e, principalmente, o amor que sempre nos uniu (…) Estamos finalizando este ciclo em paz, sem brigas e sem caos”, disseram.
A publicação também indicava que o afastamento já vinha sendo refletido desde uma separação anterior: “Desde a última (e única) separação que tivemos, sentimos que nos precipitamos por não termos vivido o tempo necessário para reavaliar tudo o que ainda estava fora do lugar.”
Nesta segunda, novas especulações ganharam força com a participação da influenciadora Thayse Teixeira no programa Fofocalizando, do SBT. Amiga de Carlinhos, ela afirmou ao vivo que uma mulher chamada Eduarda Luvisneck poderia estar envolvida no rompimento.
Segundo Thayse, o humorista já teria se relacionado com mulheres antes de Lucas e estaria encantado por Eduarda, com quem tem feito transmissões ao vivo no TikTok.
Até o momento, Carlinhos não comentou diretamente essa versão dos fatos.
