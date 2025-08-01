Cantora? Andressa Urach lança música ao vivo e causa reação na web

Estreia musical gerou repercussão nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

A influenciadora e criadora de conteúdo adulto Andressa Urach surpreendeu o público ao se lançar como cantora. Durante participação no programa SuperPop, da RedeTV!, na quarta-feira, 30, ela apresentou ao vivo a música 'Aceita', produzida em parceria com MC PR.

A estreia musical gerou repercussão nas redes sociais, onde o vídeo viralizou e provocou opiniões divergentes. Alguns internautas reagiram com críticas e ironias.

"Realmente, a pior notícia da Andressa Urach é sempre a próxima", comentou um usuário. Outra pessoa escreveu: "Não é possível", enquanto uma terceira ressaltou: "Saudade de 1 minuto atrás quando não tinha escutado isso".



Veja vídeo da apresentação:

GOSTARAM? Andressa Urach lançou seu primeiro funk, “Puta Tatuada”, durante o programa “Superpop”, da Rede TV. pic.twitter.com/wY0PbGP4h5 — poponze (@poponze) July 31, 2025

Andressa Urach grava conteúdo adulto com irmã

Andressa Urach resolveu introduzir mais uma familiar na produção de conteúdo adulto para a web. Após gravar um vídeo de seu pai fazendo sexo com sua ex-sogra, a famosa contou que filmou sua irmã durante o ato sexual com um rapaz.



“Vou cuidar da carreira da Pâmela. Trouxe ela para perto de mim, porque ela tem esse interesse de iniciar”, disse ela durante uma entrevista ao programa programa Superpop, da RedeTV!, afirmando que o interesse partiu da própria irmã.

A ex-Fazenda ainda confessou que a agenda de gravações da irmã está lotada. “Hoje a Pâmela chegou, a gente já gravou. Ontem de noite ela chegou, a gente já gravou hoje. Tem gravação amanhã, depois de amanhã... Já tenho uma agenda bem cheia pra ela”, afirmou.