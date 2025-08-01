Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVO HIT?

Cantora? Andressa Urach lança música ao vivo e causa reação na web

Influenciadora estreou como cantora no programa SuperPop e dividiu opiniões com sua apresentação ao vivo

Por Beatriz Santos

01/08/2025 - 10:52 h
Estreia musical gerou repercussão nas redes sociais
Estreia musical gerou repercussão nas redes sociais -

A influenciadora e criadora de conteúdo adulto Andressa Urach surpreendeu o público ao se lançar como cantora. Durante participação no programa SuperPop, da RedeTV!, na quarta-feira, 30, ela apresentou ao vivo a música 'Aceita', produzida em parceria com MC PR.

A estreia musical gerou repercussão nas redes sociais, onde o vídeo viralizou e provocou opiniões divergentes. Alguns internautas reagiram com críticas e ironias.

Leia Também:

Lucas Guimarães toma atitude drástica após término com Carlinhos Maia
Ex-BBB Lucas Buda perde 10 kg em 15 dias; veja o antes e depois
Leonardo comenta separação de Zé Felipe e Virginia e gera repercussão

"Realmente, a pior notícia da Andressa Urach é sempre a próxima", comentou um usuário. Outra pessoa escreveu: "Não é possível", enquanto uma terceira ressaltou: "Saudade de 1 minuto atrás quando não tinha escutado isso".

Veja vídeo da apresentação:

Andressa Urach grava conteúdo adulto com irmã

Andressa Urach resolveu introduzir mais uma familiar na produção de conteúdo adulto para a web. Após gravar um vídeo de seu pai fazendo sexo com sua ex-sogra, a famosa contou que filmou sua irmã durante o ato sexual com um rapaz.

“Vou cuidar da carreira da Pâmela. Trouxe ela para perto de mim, porque ela tem esse interesse de iniciar”, disse ela durante uma entrevista ao programa programa Superpop, da RedeTV!, afirmando que o interesse partiu da própria irmã.

A ex-Fazenda ainda confessou que a agenda de gravações da irmã está lotada. “Hoje a Pâmela chegou, a gente já gravou. Ontem de noite ela chegou, a gente já gravou hoje. Tem gravação amanhã, depois de amanhã... Já tenho uma agenda bem cheia pra ela”, afirmou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Andressa Urach polêmica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Estreia musical gerou repercussão nas redes sociais
Play

De férias, Adriana Esteves e Vladimir Brichta desbravam cidade baiana

Estreia musical gerou repercussão nas redes sociais
Play

Ivete emociona fãs ao homenagear Preta Gil em micareta no Ceará

Estreia musical gerou repercussão nas redes sociais
Play

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta

Estreia musical gerou repercussão nas redes sociais
Play

Atitude de famosa no caixão de Preta Gil chama atenção; VÍDEO

x