Ex-BBB Lucas Buda perde 10 kg em 15 dias; veja o antes e depois

Lucas Buda ficou conhecido no programa por sua trajetória polêmica - Foto: Reprodução | TV Globo

Conhecido pela participação no Big Brother Brasil 24, Lucas Buda, de 31 anos, compartilhou com seus seguidores que perdeu 10,1 kg em apenas 15 dias. A transformação, segundo ele, foi motivada por questões de saúde e bem-estar, mas também por críticas recebidas após o fim do reality.

"Vocês sabem que eu não gosto de me expor. No BBB, eu não tinha problema com meu corpo, mas após sair de lá e me deparar com uma enxurrada de comentários sobre meu corpo/aparência, decidi me preservar. De lá para cá, nunca mais apareci publicamente sem camisa", afirmou o ex-brother.

Lucas contou que buscou ajuda médica ao perceber que tarefas simples começaram a se tornar difíceis. “A realidade é que tarefas que antes eram fáceis começaram a se tornar difíceis: amarrar o sapato, jogar capoeira, jogar futebol... Meu corpo começou a ficar disfuncional, e aí foi hora de procurar ajuda", explicou.

No Instagram, ele publicou fotos de antes e depois do processo de emagrecimento. “O resultado foram 10,1 kg em 15 dias, com ganho de massa magra e redução de gordura corporal e visceral. É só o começo de uma nova fase da minha vida!”, escreveu.

O post gerou reações diversas nas redes sociais. Enquanto muitos seguidores elogiaram a dedicação e a mudança, outros fizeram comentários irônicos. “Muito difícil, meus parabéns! Meu Deus, 10kg em 15 dias. Chocado”, disse um fã. “Qual o antes?”, ironizou outro usuário.

Lucas Buda ficou conhecido no programa por sua trajetória polêmica e por ter sido casado com Camila Moura, com quem terminou após sua participação no reality.

Veja o antes e depois: