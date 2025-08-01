Menu
ENTRETENIMENTO
MUDANÇA RADICAL

Ex-BBB Lucas Buda perde 10 kg em 15 dias; veja o antes e depois

Influenciador disse que perdeu peso após se incomodar com comentários sobre sua aparência

Por Beatriz Santos

01/08/2025 - 10:23 h
Lucas Buda ficou conhecido no programa por sua trajetória polêmica
Conhecido pela participação no Big Brother Brasil 24, Lucas Buda, de 31 anos, compartilhou com seus seguidores que perdeu 10,1 kg em apenas 15 dias. A transformação, segundo ele, foi motivada por questões de saúde e bem-estar, mas também por críticas recebidas após o fim do reality.

"Vocês sabem que eu não gosto de me expor. No BBB, eu não tinha problema com meu corpo, mas após sair de lá e me deparar com uma enxurrada de comentários sobre meu corpo/aparência, decidi me preservar. De lá para cá, nunca mais apareci publicamente sem camisa", afirmou o ex-brother.

Lucas contou que buscou ajuda médica ao perceber que tarefas simples começaram a se tornar difíceis. “A realidade é que tarefas que antes eram fáceis começaram a se tornar difíceis: amarrar o sapato, jogar capoeira, jogar futebol... Meu corpo começou a ficar disfuncional, e aí foi hora de procurar ajuda", explicou.

No Instagram, ele publicou fotos de antes e depois do processo de emagrecimento. “O resultado foram 10,1 kg em 15 dias, com ganho de massa magra e redução de gordura corporal e visceral. É só o começo de uma nova fase da minha vida!”, escreveu.

O post gerou reações diversas nas redes sociais. Enquanto muitos seguidores elogiaram a dedicação e a mudança, outros fizeram comentários irônicos. “Muito difícil, meus parabéns! Meu Deus, 10kg em 15 dias. Chocado”, disse um fã. “Qual o antes?”, ironizou outro usuário.

Lucas Buda ficou conhecido no programa por sua trajetória polêmica e por ter sido casado com Camila Moura, com quem terminou após sua participação no reality.

Veja o antes e depois:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Lucas Buda (@lucasbuda)

