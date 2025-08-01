Luana Piovani revela obsessão por homens e detona feios: "Sem condição"

Luana Piovani fez uma revelação surpreendente - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora digital Luana Piovani fez uma revelação surpreendente. Durante participação no podcast ‘DR: Discutindo Relações’, a loira, de 48 anos, afirmou ser obcecada por homens. Ela fez uma avaliação sobre sua relação com libido e homens.

Na oportunidade, Piovani afirmou não acreditar mais no casamento devido à sua visão sobre a monogamia e a maneira como ela encara as relações. Ela, porém, não se vê em um relacionamento aberto. “Eu não conseguiria estar com alguém imaginando que ele poderia estar com outra”, revelou.

“Eu gosto da sedução, do jogo. O meu problema é que eu perco a libido e o interesse depois desse começo”, contou Piovani. No entanto, a famosa garantiu que essa perda de libido, não diminui o “apetite” dela por homens. “Sou obcecada pelo produto, me dá água na boca de pensar”, disse.

Homem feio? Aqui não!

Luana Piovani aproveitou a ocasião para fazer algumas ressalvas em relação ao sexo oposto e afirmou que não se relaciona com homens feios. “Mas que raça ruim. Eu não tenho esperança porque não vejo onde ter. Falando com minhas amigas, me relacionando com homens, é isso”, falou a ex de Pedro Scooby, que seguiu: “Não tem a menor condição de ficar com homem feio. Mas homem tem que ter iniciativa”.

Brigas com Pedro Scooby

Pedro Scooby voltou a falar sobre sua relação conturbada com Luana Piovani. Convidado do podcast “Alt Tabet”, o surfista revelou qual o maior problema entre ele e a famosa, que é mãe de seus filhos mais velhos: Dom, Liz e Ben.

“Eu nunca vou ser exatamente o que ela quer, porque esse é o grande problema [dela comigo], que não é o meu com ela. Acho que o que a gente passou foi reflexo do que as pessoas passam em casa quando se separam, porque às vezes uma parte quer uma criação de um jeito, a outra quer do outro, nunca vai ser 100%”, disse.

O ex-BBB ainda afirmou que possui uma ótima relação com a ex hoje em dia. “Mas acho que se comunicar é o grande lance da criação de filhos com pais separados, tentar mostrar de uma forma mais de boa que por esse caminho será o melhor para as crianças. Então hoje a gente tem uma relação bem de boa”, explicou.

“Pode ter alguns escorregas de ambas as partes, o que é normal. [Mas aprendemos] que na criação de filhos de pais separados os dois têm que ceder um pouco, e é isso. Eu amo meus filhos e sei que quando os pais brigam, isso se reflete nas vidas das crianças, e o melhor do mundo para os nossos filhos é a gente ter uma boa relação”, completou.

Vale lembrar que os dois já protagonizaram uma série de embates públicos nas redes sociais com relação a criação dos filhos e a mudança de Dom para o Brasil, onde mora com o pai e a madrasta, a modelo Cíntia Dicker.