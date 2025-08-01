Leonardo comenta separação de Zé Felipe e Virginia e gera repercussão

Artista demonstrou estar abalado com o fim do casamento - Foto: Reprodução | Instagram

O cantor sertanejo Leonardo quebrou o silêncio e se pronunciou pela primeira vez sobre o divórcio de Zé Felipe e Virginia Fonseca, anunciado em maio de 2025. Em entrevista ao perfil Conceito Sertanejo, o artista demonstrou estar abalado com o fim do casamento do filho e destacou o carinho que mantém pela influenciadora digital.

"Não existe ex-sogro. É pra sempre. A Virginia é uma pessoa maravilhosa. Estou sofrendo demais por dentro, todo mundo, o Brasil. Um monte de gente não queria isso. Virginia é um ser maravilhoso que apareceu nas nossas vidas. Nos deu três presentes. Três crianças maravilhosas", declarou Leonardo, referindo-se aos netos.

A fala do sertanejo gerou especulações nas redes sobre a possibilidade de reconciliação entre Zé Felipe e Virginia. Embora não tenha confirmado nenhuma informação, Leonardo fez um comentário que deixou os fãs curiosos:

“São duas crianças, 27 anos de idade, a gente entende. Acabou o amor. Eu não sei nada e também não quero saber. Se Deus nos abençoar, que eles fiquem, voltem, que acabe com isso. Vamos ser família para sempre", completou.

Mesmo após o fim do relacionamento, Zé Felipe e Virginia têm mantido uma convivência pública voltada para o bem-estar dos filhos. Nas redes sociais, a influenciadora também demonstrou afeto por Leonardo.

"Sogro pra sempre e muito amor envolvido. Gratidão por todo carinho e pela nossa família que é para sempre, se Deus quiser", afirmou.

Até o momento, o ex-casal não comentou diretamente as declarações de Leonardo.

Polêmica

Dois meses após anunciar o fim do casamento com Virginia Fonseca, o cantor Zé Felipe entrou com uma nova ação na Justiça envolvendo a partilha de bens. De acordo com a jornalista Fabíola Reipert, o processo foi protocolado no dia 24 de julho na 6ª Vara da Família de Goiânia, em Goiás, e inclui um pedido de bloqueio de uma quantia milionária.

Embora o divórcio entre os dois já tenha sido assinado há cerca de um mês, a nova etapa judicial foca na divisão do patrimônio acumulado durante os cinco anos de relacionamento. No processo, Zé Felipe solicita uma apuração detalhada dos bens de Virginia, incluindo a apresentação de extratos bancários para análise.

A principal questão gira em torno de um montante estimado em R$ 200 milhões. O cantor solicita o bloqueio de metade desse valor, alegando que não teve participação ativa na administração dos bens ao longo da relação e que isso poderia ter resultado na omissão de parte do patrimônio.