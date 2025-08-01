Menu
POLÊMICA

Influenciadora tatua Lei Magnitsky e elogia Trump: "Meu presidente"

Brasileira morando nos Estados Unidos, Liziane Gutierrez rebate críticas após tatuar “Magnitsky Act" e diz ter orgulho de Trump

Por Beatriz Santos

01/08/2025 - 12:40 h
Liziane rebateu as críticas que recebeu nas redes sociais
-

A influenciadora brasileira Liziane Gutierrez voltou a chamar atenção nas redes sociais após exibir uma nova tatuagem no braço com a frase “Magnitsky Act”. A expressão faz referência à lei dos Estados Unidos usada recentemente contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Morando em Las Vegas e apoiadora declarada do ex-presidente norte-americano Donald Trump, Liziane rebateu as críticas que recebeu nas redes e justificou a escolha: “Meu corpo, minhas regras”, declarou.

“Meu corpo, minhas regras. Não é isso que alguns de vocês falam? Se eu quiser tatuar Trump na minha testa, o problema é meu, o dinheiro é meu. Vocês não deviam estar preocupados com o que eu faço com o meu corpo, mas sim com o que o desgoverno faz com o dinheiro de vocês, e olha que não é pouca coisa não, viu. Cada viagem são milhões e milhões do dinheiro público [gastos]”, afirmou.

Além da tatuagem, Liziane também usou suas redes sociais para elogiar Donald Trump e criticar Alexandre de Moraes.

“Eu tenho orgulho em ter esse cara como meu presidente enquanto diversos políticos se calam. Todos esses absurdos de Alexandre de Moraes, alguém tinha que bater de frente com esse tirano. E foi esse cara aqui, eu tenho muito orgulho de dizer que Donald Trump é o meu presidente”, disse.

A repercussão da tatuagem foi imediata nas redes sociais, e a postagem no Instagram de Liziane recebeu uma série de comentários negativos de internautas. Críticas como “A inteligência te persegue, pena que você corre mais rápido”, “O botox subiu pra corteza cerebral, coitada” e “Você não sabe mais o que fazer para aparecer” refletiram a reação de parte do público. Outro seguidor ironizou: “Tá fazendo isso pra não ser deportada?”.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Liziane Gutierrez (@liziane_gutierrez)

x