Após polêmica, Luan Pereira manda suposta indireta a Wanessa Camargo

Luan Pereira voltou a movimentar as redes sociais nesta terça-feira, 26, após divulgar um vídeo que muitos seguidores interpretaram como uma provocação a Wanessa Camargo e Dado Dolabella. A repercussão trouxe à tona a polêmica confusão envolvendo os três nos bastidores do quadro Dança dos Famosos.

No registro publicado em seu Instagram, o cantor apareceu com um cartaz escrito: “10 motivos para você voltar com o ex”. Em seguida, exibiu outro, em tom irônico: “Você não aprende mesmo né?”. Na legenda, reforçou a brincadeira: “Tá fazendo o que nesse vídeo, em? Não aprende mesmo né?”.

Repercussão nas redes

Nos comentários, internautas não demoraram a apontar o possível alvo da mensagem. “O recado tá ‘Dado’”, escreveu um seguidor em tom de trocadilho. Outro comentou: “Senti uma indireta para a filha do sertanejo, hein”.

Apesar da especulação, Wanessa Camargo teria seguido em frente após o término com Dolabella. De acordo com o portal LeoDias, a cantora estaria vivendo um affair com o ator Allan Souza Lima, com quem se aproximou nos bastidores do Dança dos Famosos.

Relembre a confusão

A tensão entre os artistas teve início durante uma confraternização de participantes do quadro do Domingão com Huck. Segundo fontes da colunista Fábia Oliveira, Luan Pereira teria mostrado um passo de dança a Wanessa, segurando-a pela cintura. A namorada do sertanejo também estava presente, e não havia clima de paquera.

Mesmo assim, Dolabella teria reagido com ciúmes e empurrado Luan, que caiu no chão. Na sequência, o ator também teria empurrado Wanessa, sendo retirado do local logo depois.

Versões divergentes

A cantora confirmou que houve um desentendimento entre o ex-namorado e o sertanejo, mas negou ter sido agredida. Já os envolvidos apresentaram relatos distintos: Dolabella afirmou se tratar de um “mal-entendido”, enquanto Luan Pereira acusou o ator de ser “agressor de mulheres”.

