Após polêmica, namorada de Belo obtém guarda do filho

Rayane relatou o resultado do processo - Foto: Reprodução | Instagram

A influenciadora Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, anunciou nesta quinta-feira, 14, que obteve na Justiça a guarda do filho, Zion, de 4 anos. A decisão encerra uma disputa judicial com o pai da criança, Juninho Navarro, que gerou debates públicos e ampla repercussão online.

Em publicação nas redes sociais, Rayane relatou o resultado do processo. "Depois de muitas mentiras, acusações, o juiz me deu a guarda do Zion, e o pai pode visitá-lo no fim de semana, sem tirar ele da rotina", afirmou.

De acordo com a determinação judicial, o pai poderá receber o filho nos fins de semana, mas sem alterar a rotina da criança. Rayane contou que, embora tenha permitido que Juninho passasse o Dia dos Pais com Zion, precisou ir até São Paulo para buscá-lo.

"Eu tive que vir para São Paulo buscar o Zion hoje, porque ele não queria me devolver", disse, acrescentando que já havia um acordo de custódia firmado anteriormente.

A influenciadora ressaltou que nunca tentou impedir o convívio entre pai e filho, mas afirmou acreditar que seu bem-estar gerava incômodo. "A felicidade e a prosperidade incomodam", declarou.

Ela também comentou as acusações recebidas durante o processo, afirmando que preferiu manter silêncio diante das críticas online. "Naquela semana de ataques, preferi me calar e suportar todo o linchamento virtual em silêncio", concluiu.