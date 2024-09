Após prisão de Deolane, Davi revela decisão envolvendo casa de apostas

Davi Brito falou sobre casa de apostas após prisão de Deolane - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Davi Brito usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 12, para responder se continua com parceria com empresa do ramo de apostas online. O comentário do famoso foi feito dias depois da prisão de Deolane Bezerra.

A famosa está presa no Recife sob suspeita de lavagem de dinheiro e participação em jogos ilegais. A prisão acabou gerando uma onda de preocupação entre influenciadores digitais.

Nesta semana, por exemplo, Carlinhos Maia decidiu retirar a empresa Esporte da Sorte do rol de patrocinadores de seu reality show. Isso porque a casa de apostas está sendo investigada no caso que prendeu Deolane.

Davi Brito, porém, garantiu que mantém uma relação com a Arena Esportiva, que também é um cassino online. Em resposta a perguntas de seguidores, ele sinalizou sobre uma pausta temporária das divulgações da marca, mas confirmou que a parceria permanece ativa.

"A pergunta que mais recebi foi se ainda estou trabalhando com a Arena Esportiva. Sim, estamos juntos. A parceria não acabou, apenas estamos passando por uma fase de ajustes. Em breve, novos planos e rumos serão anunciados pela empresa para garantir um caminho mais sólido. Parcerias não terminam, elas se fortalecem", afirmou.