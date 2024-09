Ganhando R$ 2 mil; filho de Deolane teria movimentado R$ 1,4 milhão

Kayky tem renda mensal de R$ 2.033,29 reais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A investigação que apura o possível envolvimento de Deolane Bezerra com lavagem de dinheiro e jogos ilegais, também está investigando seu filho, Kayky, de 18 anos. Segundo informações do portal LeoDias, o rapaz, que possui uma renda mensal de R$ 2.033,29 reais, teria movimentado R$ 1.393.959,84 milhões apenas no período entre dezembro de 2022 e maio de 2023.

A investigação também relatou que dentre as transações feitas por Kayky, há transferência de dinheiro para uma empresa de joias. Além disso, as demais movimentações não foram devidamente declaradas como deveriam.

Leia mais

>> Advogada de Deolane, ex-BBB é indiciada por crimes; saiba detalhes

>> Deolane processa Antonia Fontenelle por danos morais e pede R$ 30 mil

>> Mãe de MC Kevin quebra silêncio sobre prisão de Deolane

Ainda de acordo com o portal, a maioria das transferências feitas na conta de Kayky foram realizadas via pix. O filho de Deolane e sua avó que está presa, Solange Bezerra, também fizeram transações entre eles, com valores expressivos.