Após revelar vício, ex-galã da Globo explica demissão do canal

Depois de revelar que ficou viciado em drogas em função de trabalho na TV, Pedro Vasconcelos decidiu comentar o motivo pelo qual pediu demissão da Globo em 2021.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, o ex-galã garantiu que teve a sua vida prejudicada em função do excesso de trabalho e optou pela não renovação do seu contrato para ficar com a família.

"Eu era apaixonado por fazer novela, mas grandes mestres meus faleceram por descuido da saúde", comentou Pedro Vasconcelos, que ainda lamentou ter ficado sem tempo para sua família.

"A saúde vai se deteriorando por algum motivo que não sabemos. O lado ruim disso é que eu perdi muitos momentos com os meus filhos, com a minha família. Não tem como você escapar do tempo", falou o diretor.

Na última semana, Pedro revelou que ficou viciado em drogas em função de um trabalho na minissérie O Portador (1991). "As drogas te colocam em um processo autodestrutivo. À medida que você está nesse processo, seu nível de amor por você está muito baixo", disse.