Após suposta traição, pai de Neymar posta vídeo do atleta com os filhos

No vídeo, o atleta aparece com seus três herdeiros - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O nome de Neymar esteve entre um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nos últimos dias após uma suposta nova traição do atleta, que atualmente tem um relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi. Depois disso, Neymar Pai decidiu postar um vídeo raro do jogador com os filhos.

Ele usou as redes sociais nesta sexta-feira, 21, para publicar a gravação inédito com imagens do jogador com os três herdeiros, Davi Lucca, Mavie e Helena.

“Boa noite!! Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles! Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal”, escreveu o pai de Neymar, citando um salmo da Bíblia.

No vídeo, Neymar aparece brincando com Mavie, ninando Helena e até em uma briga de balões de gás com Davi Lucca e Neymar Pai.

Assista ao vídeo:

Suposta traição

A criadora de conteúdo adulto Nayara Macedo teria se envolvido sexualmente com Neymar durante uma festa em Araçoiaba da Serra (SP), promovida por um amigo do jogador.

Embora o helicóptero particular de Neymar tenha sido visto no local, sua assessoria nega que ele tenha estado presente.