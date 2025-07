Apresentadora compara BBB e A Fazenda: “Disparado, o melhor”

Os programas atraem uma grande audiência - Foto: Record | TV Globo

Adriane Galisteu fez uma comparação polêmica entre os maiores reality shows do Brasil. Apresentadora de ‘A Fazenda’, a loira comparou a atração da Record TV com o Big Brother BRASIL, da TV Globo.

“Eu não tenho dúvida de que o BBB e A Fazenda são os dois maiores realities do Brasil. Um numa época do ano, o meu numa outra época do ano. [...] Eu acho a Fazenda, disparado, o melhor. Não é porque eu apresento, não. É que A Fazenda tem esse lado legal de ver, que é o campo, o bicho, o trabalho. Eu adoro isso”, disse ela, em entrevista ao portal Splash.

A famosa ainda apontou que há um preconceito do público com o programa, por ser da Record. “Isso é uma sacanagem. As pessoas são um pouco preconceituosas. Os maiores barracos de reality aconteceram no Big Brother. Os mais maldosos, os mais duros”, disparou.

“A Fazenda é um reality tão grande e representa tanto para o Brasil quanto um Big Brother. E os grandes barracos que eu já assisti na televisão, de doer na alma, de me fazer chorar junto, foi no Big Brother”, completou.

Brigas importantes

Durante o bate papo, Galisteu também defendeu as brigas do programa e alegou que elas têm a função de pautar discussões importantes no país e alertar os telespectadores sobre algo errado.

“Quando surgem assuntos de etarismo, de racismo, de preconceito, tudo isso é valido para discutir em sociedade. [...] As discussões que acontecem lá são muito válida para trazermos para a realidade, para programas de TV, para o rádio, para a rede social. É assim que a gente percebe mudança nas pessoas, mudança de comportamento, de geração”, afirmou.

“Eu não ligo [para o barraco]. O barraco é fundamental, é importante, mas claro, tem limite também. [...] As regras do programa são mais importantes que tudo. Tem eu, o público, a regra e os patrocinadores. Essas coisas são invioláveis. Se os peões tentarem [invadir] essas coisas, vão rodar”, completou.