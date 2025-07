Ex de Fiuk desabafa sobre vídeo adulto vazado com o cantor

Os dois namoraram por dois anos - Foto: Reprodução | Instagram

Fiuk teve seu nome envolvido em uma polêmica nesta semana. Vazou na web um suposto vídeo íntimo do cantor com sua ex-namorada, Maia Lozano, que trabalha como criadora de conteúdo adulto.

Sincera, a jovem afirmou que os vídeos não passam de uma montagem feita com os rostos dela e do artista. “Olha, eu achei o trabalho bem feito, viu? Mas é fake, gente. Olhando bem, dá para notar que é criado por inteligência artificial. O rosto é bem parecido, mas o corpo não. E nunca gravei nada com o Fiuk. Isso é invenção digital com jeitinho de golpe safado”, disse ela.

A moça ainda contou que descobriu o caso após ser alertada pelos fãs, que mandaram prints e links do conteúdo, que estava sendo vendido R$ 99 pelos golpistas. “A chamada era de vídeo vazado. Dei risada, o povo acredita em tudo. Mas o mais grave é: estão usando minha imagem para lucrar com mentira. Isso é crime e vou atrás dos responsáveis. Não vou deixar barato”, avisou.

Medidas cabíveis

Maia também revelou que contratou um advogado especializado em direito de imagem para tomar as medidas cabíveis contra os responsáveis. Ela aproveitou para reforçar que os conteúdos verdadeiros estão apenas no seu perfil do Privacy.

“Lá é tudo real, com qualidade, tesão e sem robô no meio. O mais incrível é que muitos fãs acompanham meus posts falando que nunca gravei com o Fiuk e compram vídeo fake. Só pode ser fetiche (risos). Cuidado, viu? Se continuar acreditando em vídeo de IA, daqui a pouco vão encontrar a Ana Maria Braga versão hot. Os golpistas são criativos e ousados”, disparou.

“A gente precisa falar sério sobre deepfake pornô. Hoje é comigo, amanhã pode ser com qualquer mulher. Isso é violência digital. E o pior: tem gente que lucra com a nossa imagem sem autorização. É um assunto delicado”, concluiu.