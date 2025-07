Ex de Fiuk é expulsa de academia por causa de objeto sexual

Fiuk e Maia namoraram por dois anos - Foto: Reprodução | Instagram

Maia Lozano passou por uma situação inusitada em uma academia em Curitiba, no Paraná. Ex-namorada do cantor Fiuk, a produtora de conteúdo adulto revelou que foi expulsa do estabelecimento por causa de um plug anal.

A morena revelou que estava usando um objeto sexual que tem luz e foi advertida pela gerente do espaço, que ligou para ela informando o desligamento. “Acho que exagerei (risos). Sou um pouco ninfomaníaca”, admitiu ela nas redes sociais.

“Vou com plug para todo lugar, para mim é normal. Me sinto livre para fazer as minhas escolhas. Ela só notou porque esqueci de desligar a luz, caso contrário ninguém ia reparar. De fato chamou a atenção, agora vou ter que procurar outra academia”, explicou.

Namoro com Fiuk

Maia e Fiuk ficaram juntos por cerca de dois anos e chegou a frequentar a casa da família do ex-BBB, que é filho do cantor Fábio Jr e irmã da atriz e cantora Cleo Pires, filha da atriz Gloria Pires.

Em entrevista ao programa ‘Para Aqui’, da RedeTV, ela revelou que o namoro dos dois foi intenso. “O que eu e o Fiuk tivemos não foi qualquer coisa… foi intenso, longo e cheio de segredos que só nós dois sabemos. Nos reservamos para manter a relação saudável e longe da inveja e maldade”, afirmou.

A moça ainda reforçou que pensa em retomar o romance com o famoso. “Tem gente que não é passado. É pausa. Às vezes a vida separa para reencontrar com mais vontade. Ele sabe onde me encontrar. Quem sabe não rola um ‘remember’. Da minha parte, quero reconciliar”, garantiu.