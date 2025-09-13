POLÊMICA
Apresentadora da Record é humilhada em loja de grife; entenda
Rafa Brites relatou ter sido mal atendida e questionou se preconceito motivou o episódio
Por Beatriz Santos
A apresentadora Rafa Brites relatou nas redes sociais um episódio de descaso que viveu em Los Angeles, nos Estados Unidos, ao visitar uma loja de luxo. Segundo ela, a equipe de vendas a ignorou, e a influenciadora decidiu não comprar nada no local.
A apresentadora visitou uma unidade da marca The Row vestindo short e camiseta e afirmou que os vendedores não a atenderam. Além disso, contou que foi impedida de tirar fotos com o celular dentro da loja. “Não vou deixar comissão para quem não me respeita”, disse ela em uma publicação.
Em vídeo no Instagram, a apresentadora desabafou: “Entrar em uma loja, ser mal atendida, distratada e comprar só para provar para os vendedores que você tinha com o sonho. É muito errado, né gente? É muito errado. E eu estou dizendo isso porque eu passei agora por uma situação em Los Angeles que eu entrei em uma para comprar uma bolsa.”
Questionamentos sobre preconceito
Rafa refletiu sobre o motivo do tratamento que recebeu: “Eu não sei se era porque eu era latina, porque eu estava mal vestida. Infelizmente a gente sabe que as pessoas passam por isso diariamente no Brasil, principalmente com questões de preconceito, racial e vários outros. Mas eu como uma mulher padrão sofre um pouco isso, mas ainda sofro.”
A influenciadora ressaltou a importância de ser bem atendida e reconhecer quem valoriza o cliente: “Vou por meu orgulho no bolso e acho um vendedor que vale a pena, que te atenda bem para ganhar uma comissão. Acabei de comprar um sapato aqui que eu queria. Uma vendedora que me tratou bem, que me atendeu bem.”
Rafa Brites criticou o julgamento pela aparência e incentivou atenção à postura dos vendedores: “Que coisa mais cafona você julgar a pessoa pela aparência dela. Se a pessoa está entrando na sua loja, com certeza ela tem algum interesse de estar ali e todos merecem ser bem tratados igualmente. Então compra por orgulho, nunca mais. Não dê essa comissão para quem não merece. Vai até um lugar que você é bem percebido e acolhido.”
