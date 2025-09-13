Lázaro Ramos se declara para Taís Araújo de forma inusitada

Os dois celebraram as bodas de casamento - Foto: Reprodução | Instagram

Lázaro Ramos resolveu declarar seu amor a Taís Araújo de forma inusitada neste sábado, 13. Completando 21 anos de relacionamento com a atriz, o ator fez um post em seu perfil do Instagram listando todos os motivos que o fazem amar a esposa.

Dentre os itens da lista estão: o riso fácil, o abraço que acolhe, a força, a leveza que traz, a beleza que só cresce, a parceria inabalável, o olhar que o atravessa, a parceria no cuidado com os filhos, o jeito que ela o desafia, a generosidade, a coragem e a escuta atenta.

Além das viagens, a fofoquinha juntos, a inteligência, a fé que a move, a criatividade, o senso de justiça, o fato de ela sempre querer dormir com alguma parte do corpo em contato com o dele, a amizade verdadeira e o último item: “sobretudo, por ser você”.

O post acabou viralizando e rendeu uma série de elogios dos fãs e amigos do casal. “Lindos, família linda…. Uma bela construção!! Parabéns!!!”, disse uma. “Pais da nação! vocês são exemplo de companheirismo, carinho e amizade! Que venham muitos muitos anos de felicidade e amor pra vida de vocês!”, afirmou outra.