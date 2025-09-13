Ex-marido de Sandy se irrita ao ser questionado sobre vida amorosa

Lucas Lima está solteiro há dois anos - Foto: Reprodução | Instagram

Lucas Lima afirmou que está cansado de falar sobre sua vida pessoal e amorosa. Ex-marido da cantora Sandy, o músico se irritou ao ser questionado sobre seu atual romance, reforçando que sempre é alvo de boatos infundados.

“Eu não falo mais. Depois dos últimos três boatos que saíram sobre mim, parei de comentar essa coisa de namoro. É muito chato. A gente fica negando. Eu falo uma coisa, a imprensa fala outra”, disse ele, em entrevista ao F5, visivelmente incomodado com o tema.

O famoso ainda reiterou que não pretende esconder do público quando estiver namorando, mas prefere não tocar no assunto no momento. “Decidi que não vou mais me envolver nisso. É uma energia que não quero gastar. As pessoas especulam o que elas quiserem. Quando eu namorar, não vou esconder”, disparou.

Separação

Sandy e Lucas estão separados desde setembro de 2023. O anúncio do término foi feito de forma conjunta através das redes sociais do ex-casal, depois de 15 anos de casamento e 24 anos de relacionamento.

Eles são pais de Theo, de 9 anos, que nunca teve seu rosto exibido nas redes sociais ou em algum veículo de comunicação. Os artistas mantêm uma relação amigável e costumam conversar sobre a criança.