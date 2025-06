Apresentadora do SBT fica assustada ao descobrir que 'morreu'

Confira o post - Foto: Divulgação

Cariúcha levou um susto quando viu uma publicação no X que cravava: “Morre um meme!” ao lado da sua foto. "Que susto, bicha", brincou a apresentadora.

O motivo do post? Sua transformação física recente. Ícone da internet desde que declarou ser “toda natural e bonita pra caramba” em entrevista ao Profissão Repórter, ela decidiu virar a página, ou melhor, o corpo.

Após passar por uma lipoaspiração, a atual estrela do Fofocalizando, do SBT, revelou com exclusividade ao portal LeoDias que também colocou próteses de silicone. E não fugiu da polêmica: “Matei o meme”, disse, entre risos.

Com mais de 2,7 milhões de seguidores, Cariúcha fez questão de compartilhar o resultado da cirurgia estética nas redes, exibindo o “antes e depois” com muito bom humor. Em uma montagem, resgatou o vídeo clássico da favela para o mundo, com o close nos seios naturais, e atualizou com sua nova versão, agora turbinada com 280 ml de silicone.

Segundo a apresentadora, o procedimento foi realizado com o cirurgião plástico José Cury, o mesmo que assinou sua lipo. Segundo ela, "os seios estavam caídos". "Queria levantar.”

Antes e depois de Cariúcha