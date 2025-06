Festa secreta de Sugar Daddies e Babies cobra R$ 10 mil por ingresso

Local do evento ainda não foi revelado - Foto: Reprodução

O universo Sugar vai ganhar uma noite de gala digna de filme. Com ingressos que chegam a R$ 10.780, o evento secreto é voltado para os Sugar Daddies e Sugar Babies, pessoas que possuem esta forma de relacionamento consensual, geralmente envolvendo trocas de experiências, benefícios financeiros e apoio mútuo.

A iniciativa é do site de relacionamentos Meu Patrocínio, maior do segmento Sugar no Brasil. A festa inédita e luxuosa acontece em São Paulo, no dia 28 de agosto, para celebrar os 10 anos da plataforma, e será reservada apenas para usuários do serviço. As entradas estão disponíveis por meio de link restrito e ainda não há confirmação se o público geral poderá participar.

O que é um Sugar Daddy?

Sugar Daddy é, em geral, um homem mais velho, bem-sucedido financeiramente, que busca um relacionamento com uma mulher mais jovem. Ele oferece estabilidade, experiências luxuosas, presentes ou apoio financeiro, em troca de companhia, afeto, atenção e, às vezes, relacionamento romântico. Não se trata, necessariamente, de um relacionamento sexual ou tradicional, mas de um acordo mútuo entre adultos com interesses alinhados.

E o que é uma Sugar Baby?

Sugar Baby é, geralmente, uma mulher mais jovem, que busca um parceiro que ofereça apoio financeiro ou ajude a proporcionar um estilo de vida mais elevado. Muitas são universitárias, empreendedoras ou modelos, e veem nesse tipo de relacionamento uma forma de conseguir apoio para seus objetivos, além de vivências exclusivas. Elas também têm o poder de escolher com quem querem se relacionar, baseando-se em afinidade, estilo de vida e compatibilidade.

Ingressos e experiências exclusivas

Para os homens, os chamados Sugar Daddies, os preços da festa secreta variam de R$ 3.300 a R$ 10.780, dependendo do pacote escolhido. O ingresso mais caro dá direito a um camarote exclusivo com benefícios extras, além de open bar.

Já as Sugar Babies podem garantir entrada por R$ 440, também com acesso ao evento e open bar incluso. A diferença de valores reflete o modelo de relacionamento proposto pela plataforma, que conecta mulheres em busca de estabilidade com homens dispostos a investir em experiências de alto padrão.

Segundo a organização, a experiência foi pensada para unir glamour, mistério e uma curadoria rigorosa de convidados. O local do evento ainda não foi revelado, mas está confirmado que será em uma área nobre da capital paulista. O dress code inclui smoking, vestidos de gala e máscaras venezianas, reforçando o tom de exclusividade e anonimato da noite.