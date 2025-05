Assediada e escanteada: Eliana foi punida na Record, diz ex-colega

Eliana saiu da Record em 2009 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O passado da apresentadora Eliana na Record veio à tona após o humorista Edílson Oliveira, mais conhecido como Chiquinho, falar sobre o assunto. Segundo ele, antes de sair do canal em 2009, a loira foi vítima de assédio e deixada na geladeira por não ceder.

“Eu não sei se você soube, existia um decreto de que todos os programas infantis iriam sair do ar, mas já havia, dentro da própria televisão, uma pessoa que a assediava muito”, disse o humorista, em entrevista ao Entre Amigos, apresentado por Flávio Prado.

Ainda de acordo com Chiquinho, Eliana foi deixada de lado e optou por não citar nomes, mas que presenciou situações de assédio contra ela.

“E eu acho que, pelo fato de ela não ceder, acabaram colocando ela na geladeira. É lamentável que, dentro do ambiente de trabalho, existam pessoas que se valem do cargo para usufruir de um físico humano”, completou.

Eliana na Globo

Em março, a Globo se manifestou pela primeira vez sobre os rumores do fim do ‘The Masked Singer’, comandado por Eliana. O programa, que já foi apresentado por Ivete Sangalo, tem apresentado baixos índices de audiência.

Por causa da crise na grade dominical, rumores apontaram que a emissora carioca colocaria um ponto final no formato após cinco temporadas. A Comunicação da Globo, no entanto, negou o encerramento do The Masked Singer.

A emissora disse que é uma “inverdade” a informação sobre o dominical, que tem garantido a liderança isolada, mas com índices abaixos do desejado.

De acordo com o Purepeople, 19 a cada 100 telespectadores deixaram de assistir ao formato brasileiro na Grande São Paulo de 2024 para 2025.

No último final de semana, o programa de Eliana teve 9.0 de média, menos que a série americana ‘Magnum’ (9.3) e que o futebol feminino (9.2, com Grêmo x Corinthians).