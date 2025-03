CRISE? Eliana enfrenta baixa audiência e Globo reage sobre fim de programa Emissora decidiu sobre futuro de reality show que já foi comandado por Ivete Por Redação 13/03/2025 - 15:33 h

Eliana está no comando do The Masked Singer - Foto: Reprodução | Globo

Fechar

A Globo se manifestou pela primeira vez sobre os rumores do fim do The Masked Singer, atualmente comandado por Eliana. O programa, que já foi apresentado por Ivete Sangalo, tem apresentado baixos índices de audiência. Leia Também: Ana Maria Braga comete gafe grave e provoca reação de Thamiris Andréa Silva revela que TV Bahia terá outra apresentadora Um clássico! TV Cultura quer novo "Mundo da Lua" e muda protagonista Por causa da crise na grade dominical, rumores apontaram que a emissora carioca colocaria um ponto final no formato após cinco temporadas. A Comunicação da Globo, no entanto, negou o encerramento do The Masked Singer. A emissora disse que é uma "inverdade" a informação sobre o dominical, que tem garantido a liderança isolada, mas com índices abaixos do desejado. De acordo com o Purepeople, 19 a cada 100 telespectadores deixaram de assistir ao formato brasileiro na Grande São Paulo de 2024 para 2025. No último final de semana, o programa de Eliana teve 9.0 de média, menos que a série americana "Magnum" (9.3) e que o futebol feminino (9.2, com Grêmo x Corinthians).

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Cidadão Repórter Contribua para o portal com vídeos, áudios e textos sobre o que está acontecendo em seu bairro ACESSAR