CIÚMES!

Ataque de ciúme? Virginia Fonseca reage à foto sem camisa de Vini Jr.

Casal de famosos é querido pelos internautas

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

20/11/2025 - 18:00 h
Vini Jr. e Virginia Fonseca
Vini Jr. e Virginia Fonseca -

Vini Jr. chamou a atenção dos internautas nesta quinta-feira, 20, após compartilhar fotos sem camisa em uma campanha de perfumes da qual é garoto-propaganda. Virginia Fonseca, atual namorada do jogador, não deixou a publicação passar despercebida e reagiu.

Nos comentários, de forma bem-humorada, ela escreveu: “Vai vestir uma camiseta”, demonstrando um leve tom de ciúmes.

Os seguidores também não deixaram barato e repercutiram a foto do jogador do Real Madrid. “Perfeição! Te entendo, Vivi boraaaa”, comentou uma internauta.

Outro elogiou o atleta: “Meu Deus do céu 😮 se esse homem for feio, eu tô ficando cega mesmo.” “Ela tá marcando certinho”, disse um terceiro, fazendo referência ao comentário da apresentadora.

O casal anunciou o relacionamento em outubro de 2025 nas redes sociais, movimentando a web após diversos rumores de um possível affair.

