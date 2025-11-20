EXCLUSIVO
Imagens: Adriana Birolli escolhe Salvador para celebrar aniversário
Atriz retorna a capital baiana para mais uma temporada do espertáculo "NÃO! A comédia para quem tem dificuldade de dizer não"
Por Jair Mendonça Jr
A atriz Adriana Birolli escolheu Salvador para comemorar seu aniversário, nesta quinta-feira, 20 de novembro. Com exclusividade, o Portal A TARDE recebeu registros da atriz, que está hospedada em um hotel beira-mar, no bairro de Itapuã.
Birolli esteve recentemente em Salvador para a temporada do espetáculo "NÃO! A comédia para quem tem dificuldade de dizer não". A atriz, que chegou dia 13 e fica até o dia 21, retorna a capital baiana para mais uma temporada, que acontece nos dias 14, 15 e 16 de novembro, no Teatro Jorge Amado.
Adriana está hostepada no Villa da Praia Hotel, na companhia de seus pais para festejar seu aniversário. A CEO do Villa da Praia Hotel, Caiusca Pinto, comemora a escolha da atriz e a ocupação do hotel, que neste feriadão, chegou aos 100%.
