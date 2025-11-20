Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EXCLUSIVO

Imagens: Adriana Birolli escolhe Salvador para celebrar aniversário

Atriz retorna a capital baiana para mais uma temporada do espertáculo "NÃO! A comédia para quem tem dificuldade de dizer não"

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

20/11/2025 - 15:52 h
Atriz está hospedada em Itapuã
Atriz está hospedada em Itapuã -

A atriz Adriana Birolli escolheu Salvador para comemorar seu aniversário, nesta quinta-feira, 20 de novembro. Com exclusividade, o Portal A TARDE recebeu registros da atriz, que está hospedada em um hotel beira-mar, no bairro de Itapuã.

Leia Também:

Projeto abre curso gratuito de teatro; veja como participar
É teatro — mas você não vê o ator: conheça o teatro de sombras
Elas no teatro: 3 espetáculos que mostram a arte feita por mulheres

Birolli esteve recentemente em Salvador para a temporada do espetáculo "NÃO! A comédia para quem tem dificuldade de dizer não". A atriz, que chegou dia 13 e fica até o dia 21, retorna a capital baiana para mais uma temporada, que acontece nos dias 14, 15 e 16 de novembro, no Teatro Jorge Amado.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Adriana está hostepada no Villa da Praia Hotel, na companhia de seus pais para festejar seu aniversário. A CEO do Villa da Praia Hotel, Caiusca Pinto, comemora a escolha da atriz e a ocupação do hotel, que neste feriadão, chegou aos 100%.

Confira

  • Imagens: Adriana Birolli escolhe Salvador para celebrar aniversário
    |
  • Imagens: Adriana Birolli escolhe Salvador para celebrar aniversário
    |
  • Aselmo Farreira e Rosita Ferreira (os pais)
    Aselmo Farreira e Rosita Ferreira (os pais) |
  • Imagens: Adriana Birolli escolhe Salvador para celebrar aniversário
    |
  • Imagens: Adriana Birolli escolhe Salvador para celebrar aniversário
    |
  • Imagens: Adriana Birolli escolhe Salvador para celebrar aniversário
    |
Imagens: Adriana Birolli escolhe Salvador para celebrar aniversário Imagens: Adriana Birolli escolhe Salvador para celebrar aniversário Aselmo Farreira e Rosita Ferreira (os pais) Imagens: Adriana Birolli escolhe Salvador para celebrar aniversário Imagens: Adriana Birolli escolhe Salvador para celebrar aniversário Imagens: Adriana Birolli escolhe Salvador para celebrar aniversário

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

aniverário atriz global itapuã Teatro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Atriz está hospedada em Itapuã
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Atriz está hospedada em Itapuã
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Atriz está hospedada em Itapuã
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Atriz está hospedada em Itapuã
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x