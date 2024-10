Atleta olímpica explica entrada no OnlyFans: "Comprar equipamentos"

A romena trabalha com foco na Olimpíada de 2028 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atleta romena Alexandra Ianculescu, desabafou nas redes sociais sobre o fato de conciliar sua carreira com a venda de fotos sensuais na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans.

“Em 2021, eu decidi abrir essa conta porque eu recebia muitos likes em fotos de biquíni e as pessoas sugeriam que eu as vendesse. Eu não queria ser conhecida por vender fotos de biquíni, considerando que eu trabalhei duro como atleta, falo vários idiomas e amo a imagem que construí de mim mesma”, disse a romena.

“Mas minha vida mudou totalmente para melhor depois do meu primeiro mês lá [no OnlyFans]”, declarou.

De acordo com Ianculescu, os ganhos com as fotos sensuais permitiram a ela que pudesse comprar equipamentos, “minhas bicicletas dos sonhos e economizar para outros objetivos”.

Ianculescu competiu na Olimpíada de Inverno de 2018, em Pyeongchang, na Coreia do Sul. Ela vive no Canadá e hoje compete no ciclismo de pista e de estrada, cobra 20 dólares mensais dos assinantes pelo conteúdo erótico. A romena trabalha com foco na Olimpíada de 2028, em Los Angeles, na qual espera faturar uma medalha.