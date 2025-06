Ator global é picado por cobra venenosa e dá detalhes do acidente - Foto: Reprodução

O ator Guilherme Fontes, conhecido por papéis como o vilão Alexandre na novela A Viagem, foi picado por uma jararaca no início desta semana. O acidente aconteceu na casa do artista, no bairro da Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, área cercada por muita vegetação e presença de animais silvestres.

“Doeu tanto que nem sei explicar. Como sou resiliente em demasia, passei mais tempo acalmando quem estava ao meu redor”, contou Fontes nas redes sociais.

Por meio de um vídeo publicado na sexta-feira, 20, o ator atualizou seu estado de saúde e mostrou a evolução do ferimento na mão. Ele revelou que está no quinto dia de uso de anti-inflamatórios e segue também com antibióticos. Apesar do susto, levou a situação com bom humor: “Que venham as próximas jararacas”, brincou.



Tô acostumando aqui com esse dedo. Não estou sentindo nada. De um modo geral, doeu só na hora, um inchaço. Quinto dia de anti-inflamatório, mais dois de antibiótico. Que venham as próximas jararacas Guilherme Fontes

