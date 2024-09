Atriz e miss, Andreia Fetter morre aos 61 anos vítima de câncer

Artista era musa dos anos 80 e 90 - Foto: Reprodução

Ícone dos anos 80 e 90, a atriz Andreia Fetter morreu nesta quarta-feira, 18, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Segundo o jornal Extra, a artista de 61 anos tratava um câncer.

Andreia atuou na minissérie "O canto das sereias" (1990), dirigida por Jayme Monjardim, na extinta TV Manchete. Ela participou de programas humorísticos, incluindo "Viva o Gordo", da TV Globo, apresentado por Jô Soares, entre 1985 e 1987.

Em 1985, a artista foi miss Rio Grande do Sul e ficou no 5º lugar no Miss Brasil daquele mesmo ano. Andreia também foi capa da revista "Playboy" em 1990.

O velório foi realizado na quarta-feira e teve a presença da filha, Maria Antônia, de 21 anos, e dos demais familiares.