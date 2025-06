Atriz famosa vende sabonete fabricado com água do próprio banho

A atriz contou detalhes sobre o novo produto - Foto: Ilustrativa | Freepik

Sydney Sweeney resolveu lançar um produto pra lá de inusitado. A atriz, conhecida por participar da série Euphoria, se juntou à marca de sabonetes naturais Dr. Squatch, nesta quinta-feira, 29, e criou um produto que leva a água de seu próprio banho.

“Quando os fãs começarem a pedir a água do seu banho, ignore ou a transforme em sabonete. É estranho no melhor sentido”, disse a americana, que já participou de uma outra propaganda de sabonetes líquidos com a marca.

Na gravação, feita em outubro de 2024, a loira surgiu completamente nua, enquanto tomava banho em uma banheira cheia de espuma. A água da banheira foi armazenada pelos donos da marca e utilizada para a produção dos novos sabonetes.

Sydney Sweeney for Dr. Squatch. pic.twitter.com/WJHQp5xvNs — Best Of Sydney Sweeney (@sweeneyarch) October 1, 2024

Certificado de veracidade

Chamado de Bathwater Bliss, os novos sabonetes da Dr. Squatch possuem um certificado que comprova a veracidade da água utilizada no produto, reforçando que foi a mesma coletada após o banho da artista.

Entretanto, somente um grupo seleto de pessoas poderá adquirir os produtos, pois foram produzidos apenas 5 mil frascos de sabonetes em barra, que possuem areia esfoliante, extrato de casca de pinheiro e essência do mesmo sabonete usado por Sweeney durante o famoso banho.

Promoção da higiene masculina

Em um comunicado enviado à imprensa, Sydney confessou que espera que o produto ajude os homens a serem mais higiênicos e a criarem hábitos de utilizar produtos cada vez mais naturais.

“Dr. Squatch. É estranho no melhor sentido possível, e eu amo que criamos algo que não é apenas inesquecível - na verdade, tem um cheiro incrível e entrega resultados como todo produto da Dr. Squatch, que eu amo”, disse.

“Espero que isso ajude os caras a despertarem para a realidade dos produtos de higiene convencionais e os incentive a optar por algo mais natural”, provocou a artista.