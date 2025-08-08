Menu
LUTO

Estrela de paródias adultas de 'Superman' e 'Chaves' morre aos 28 anos

Atriz atuou em paródias de filmes e séries

Por Edvaldo Sales

08/08/2025 - 10:35 h | Atualizada em 08/08/2025 - 11:03
Vitoria Beatriz morreu aos 28 anos na terça-feira, 5
-

A atriz pornô Vitoria Beatriz morreu aos 28 anos na terça-feira, 5. A paulistana, cujo nome verdadeiro é Beatriz Trindade, estrelou alguns dos filmes da Inka Productions, uma empresa peruana de conteúdo adulto que costuma parodiar famosos séries e filmes como ‘Round 6’, ‘Aladdin’, ‘Superman’, ‘Chaves’, ‘Chapolin Colorado’ e ‘Branca de Neve e os Sete Anões’.

O falecimento da estrela aconteceu cinco dias após sua família pedir por orações e informar que ela estava internada em estado crítico por problemas de saúde ainda não revelados. Segundo o canal de notícias peruano Habla Pe, ela estava hospitalizada com um edema cerebral e complicações cardíacas.

A Inka Productions divulgou um comunicado, homenageando Vitoria por sua “alegria, carinho e a luz que ela transmitia”. O vídeo mostra várias cenas de bastidores da atriz em momentos de descontração.

Veja a homenagem

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Inka Productions (@inkasxofficial)

Uma página de fãs publicou um comunicado na sexta-feira, 1º. “Quero informar que Vitória continua hospitalizada e nós, a família, optamos por não compartilhar detalhes da situação. Saibam que ela está cercada de carinho e amor”, dizia.

Posteriormente, a mesma página confirmou a morte dela e compartilhou uma mensagem do administrador da página, que afirmou ter se comunicado regularmente com a atriz via WhatsApp. “Ela me contou sobre os desafios que enfrentava com sua saúde física e mental e como era difícil passar por isso todos os dias... Ela era uma pessoa muito forte, mas também muito sensível”, escreveu.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por HABLA PE • NOTICIAS 🇵🇪 (@hablape.pe)

Fãs lamentam

Nascida em São Paulo, Vitória conquistou uma presença crescente na indústria de filmes adultos e estrelava projetos no Brasil e no Peru. Nos comentários da publicação da Inka Productions, diversos fãs lamentaram a morte da artista.

“Descanse em paz, minha querida... minhas mais profundas condolências”, disse um fã. “Como foi bom conhecê-la. Eu pude conhecer a pessoa bonita que ela era, por trás da sua beleza física, sempre foi humilde e gentil. Descanse em paz Vitoria”, escreveu a atriz Lisa Bullock.

x