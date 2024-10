Atual Miss Bumbum faz revelação inusitada sobre os glúteos

Larissa Sumpani no Instagram - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atual Miss Bumbum, Larissa Sumpani, de 24 anos, revelou que não conseguiu fazer um seguro específico para seus glúteos. Ela contou recentemente que a tentativa ocorreu logo após ela ganhar o título.

“Procurei várias seguradoras no Brasil. Algumas acharam o pedido estranho e outras afirmaram que desconheciam esse tipo de seguro”, disse. Larissa ainda contou mais sobre sua rotina de treinos para o bumbum. Segundo a modelo, há um investimento de cerca de R$ 3 mil mensais para um personal trainer, que tem a função de deixar seus glúteos impecáveis.

Na oportunidade, Sumpani ainda apontou que no início, o personal trainer achou estranho o foco em uma única parte do corpo. “Ele até me perguntou se eu tinha entendido bem, porque não conhecia ninguém que tivesse um personal trainer exclusivo para o bumbum”, brincou ela.



Depois disso, o personal desenvolveu uma série de exercícios personalizados, com agachamentos especiais e técnicas inovadoras. “São exercícios que ninguém nunca ouviu falar! É um trabalho muito sério”, afirmou.

A influenciadora disse ainda que dedica cerca de uma hora por dia, cinco vezes por semana, exclusivamente aos treinos de glúteos.



“Esses treinos não são apenas para manter a estética, mas também para garantir a saúde muscular. O bumbum é a maior parte do meu corpo e exige atenção extra. É um investimento que vale a pena, tanto para a minha carreira quanto para o meu bem-estar”, disse.