Avião de dupla sertaneja famosa faz pouso de emergência

A dupla passou um susto - Foto: Ilustratativa | Freepik

A dupla sertaneja Rionegro e Solimões passou por um susto durante uma viagem nesta sexta-feira, 30. O avião, que iria de Franca, cidade de São Paulo, para Alto Paraíso, em Goiás, precisou fazer um pouso de emergência.

O fato aconteceu após um dos pneus da aeronave estourar repentinamente. A aeronave acabou ficando fora da pista de decolagem e aterrissou em uma mata ao redor, garantindo a segurança dos pilotos e dos tripulantes.

Em nota ao ‘Metrópoles’, Rionegro afirmou que estava tudo bem com ele e os colegas. “Pode ficar despreocupado, está tudo em dia. Estamos firmes e fortes aqui. Agora é dar sequência na agenda e controlar para seguir na estrada fazendo shows e continuar voando”, contou.

A dupla faria uma show em Teresina de Goiás, mas a apresentação foi cancelada e será transferida para uma nova data, que será divulgada em breve. Além de Rionegro e Solimões, o avião transportava seus assessores pessoais e dois pilotos.

Apenas 4 minutos no ar

A aeronave, do modelo King Air, do prefixo PS-BVP, ficou apenas 4 minutos no ar. Segundo uma nota oficial da concessionária Rede Voa, responsável pelo Aeroporto de Franca, o avião decolou às 15h10 e retornou às 15h14.

Ainda de acordo com a empresa, que foi contatada pelo Metrópoles, o avião tinha como destino o estado de Goiás e o pouso forçado se estendeu para além da pista. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado imediatamente.