Do Pau Miúdo sim! Saiba curiosidades do bairro que virou hit

Bairro do Pau Miúdo. Cartão postal alternativo de Salvador. - Foto: Raul Spinassé | Ag. A Tarde

O bairro do Pau Miúdo ganhou os holofotes do país na última semana, após uma canção antiga que cita o seu nome viralizar na rede social Tik Tok. Localizado na capital baiana, o bairro possui cerca de mais de 20 mil habitantes, como mostram dados coletados pelo Observatório de Bairros de Salvador.

A música, lançada há mais de 10 anos pela banda B-Boys e interpretada atualmente pelo cantor Tinno Flow, faz um trocadilho com o duplo sentido da palavra, trazendo uma pitada de humor para o público.

“Onde tu moras? / Na Boca da Mata/ Como se chama?/ Meu nome é Paula/ Você tem quantos anos Paulinha?/ Tenho 24/ E você Tinno, tão bonitinho assim, você mora onde?/ Eu sou do Pau Miúdo princesa/ Do Pau Miúdo não”, diz a letra.

O hit chegou a ser reproduzido por ninguém mais, ninguém menos do que Ivete Sangalo. A cantora gravou a trend para seu perfil do Tik Tok e cantou a música durante sua festa de aniversário, que contou com a presença de Carla Perez, Daniela Mercury e Durval Lelys.

Curiosidades sobre o bairro

Com a fama repentina, a origem do nome do bairro despertou curiosidade em diversos internautas que não sabiam da existência dele. Em entrevista ao Portal A TARDE, o professor de geografia e mestre em educação, Bira Carlucio, contou algumas curiosidades sobre o Pau Miúdo.

“Na perspectiva da formação do bairro, ali naquela região, na Baixa de Quintas, Caixa d'Água, onde é o IAPI hoje, Pero Vaz, as casas eram construídas de taipa de pau a pique com aquele barro que se colocava entre varas, bem insalubres mesmo, cobertas normalmente de palha”, contou.

Os moradores que começaram a habitar naquela região tinham que descer para Baixa de Quintas para pegar esses gravetos, que eram muito pequenos, para organizar a base, sustentar sua casa. E foi assim que as pessoas subiam e desciam, sempre aquela ladeira ali e brincavam, dizendo: ‘A gente está levando pau miúdo’

“Normalmente essas varas são feitas de varas finas, pequenas. Então, de tanto ocorrer isso, gerou essa ideia do pau miúdo em relação a essas varas, que eram pegas para construir os casebres mais rudimentares que ficavam ali”, completou.

O professor ainda revelou que existem outras histórias populares sobre a origem do nome do bairro. “Tem também uma perspectiva que ali era um local habitado por indígenas Tupinambá. Então, tinha uma densa vegetação e as pessoas também utilizavam essas varas para produzir armas”, disse.

“Os gravetos finos serviam de armas para a caça, principalmente, para a defesa. Então, esses gravetos sempre existiram ali também. Hoje é um bairro altamente comercial, com muitos hospitais, escolas e um comércio pungente”, concluiu.

Pau Miúdo também é história

Bairro do Pau Miúdo | Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

O Pau Miúdo é tão conhecido que já teve sua história contada em uma obra. Escrito por Ricardo Carvalho e Aurélio Schommer, o livro “Salvador, Minha Cidade” contou detalhes sobre a origem do bairro popular de Salvador, citando a mesma história compartilhada pelo professor Bira Carlucio.

Os escritores ainda fizeram um mapeamento geográfico do bairro. “Geograficamente, o Pau Miúdo está situado em uma área estratégica, cercado por bairros como Retiro, IAPI, Caixa D’Água, Baixa de Quintas, Cidade Nova e Luís Anselmo. A principal via do bairro, a Rua Marquês de Maricá, conecta regiões elevadas ao Largo do Tamarineiro, servindo como um importante eixo viário”, informaram.

“O bairro integra a Região Administrativa IV – Liberdade, refletindo laços históricos com o Quilombo do Urubu, com o qual compartilha traços de resistência cultural e ancestralidade africana”, completaram.

A demografia do bairro também foi citada na obra. “No aspecto demográfico, dados do Censo de 2010 apontam uma população de aproximadamente 20.740 habitantes, com maioria feminina (54,23%) e predominância de pessoas autodeclaradas pardas (53,95%) e pretas (30,83%)”, explicaram.

“A renda média domiciliar girava em torno de R$ 1.215, e os domicílios apresentavam bom acesso a serviços essenciais, como água encanada, coleta de lixo e esgotamento sanitário. Socialmente, trata-se de um bairro com forte senso comunitário e identidade cultural, marcado por práticas religiosas afro-brasileiras, festas populares e engajamento político”, concluiu o texto.

Repercussão entre os moradores

O bairro ganhou tanta repercussão que os moradores resolveram se manifestar nas redes sociais e saíram em defesa da moradia no Pau Miúdo. Uma usuária da rede social ‘X’, antigo Twitter, revelou que o local é um dos mais bem localizados de Salvador.

“Não ironicamente, o Pau Miúdo é um dos melhores lugares de Salvador pra se morar. É um bairro muito bem localizado kkkkkkk fica perto de todos os pontos principais de Salvador. Tipo, daqui pro Pelourinho é 10 minutos e dá pra ir até uma das principais estações de metrô da cidade andando”, escreveu a moça em seu perfil.

não ironicamente pau miudo é um dos melhores lugares de salvador pra se morar e um bairro mto bem localizado kkkkkkk fica perto de todos os pontos principais de salvador tipo daqui pro pelourinho é 10 minutos e dá pra ir até uma das principais estações de metrô da cidade andando — laura (@cyphenty) May 30, 2025

“Vou para todo lugar e volto sem dor de cabeça porque moro próxima a praticamente tudo. Além de que aqui é cheio de ponto de ônibus que tem linhas para todos os lugares. Dificuldade pra chamar uber é zero e o uber na maioria das vezes sai barato pra c*ralho”, completou ela.