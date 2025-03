Bad Bunny exibe corpo sarado e 'volumão' em ensaio ousado; confira

Bad Bunny exibe corpo sarado em ensaio ousado - Foto: Reprodução | Calvin Klein

O cantor porto-riquenho Bad Bunny causou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar imagens de um ensaio fotográfico para uma famosa marca de roupas íntimas. Com o corpo musculoso e coberto de tatuagens, ele posou apenas de cueca branca, destacando sua boa forma e gerando uma enxurrada de elogios dos seguidores.

Entre os comentários, fãs exaltaram a sensualidade do artista, chamando de "molho latino" e destacando sua confiança em exibir o corpo. A publicação rapidamente viralizou, com internautas brincando sobre o charme e a presença marcante do astro.

Essa não é a primeira vez que Bad Bunny chama atenção com fotos provocantes. Recentemente, ele também virou assunto ao posar enrolado em uma toalha, gerando reações empolgadas de seus admiradores.

Confira as fotos do ensaio:

| Foto: Reprodução | Calvin Klein

| Foto: Reprodução | Calvin Klein

| Foto: Reprodução | Calvin Klein

| Foto: Reprodução | Calvin Klein

Veja o vídeo: