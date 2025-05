Bastidores da saída de Datena do SBT: saiba o que motivou decisão - Foto: Reprodução

José Luiz Datena deixou oficialmente o SBT após comandar o 'Tá na Hora' por menos de seis meses. A decisão do apresentador foi comunicada nos bastidores no último sábado, 3, após dias de especulações sobre sua permanência na emissora. De acordo com fontes próximas à equipe, ele vinha demonstrando insatisfação com os rumos do telejornal, que poderia ser reformulado para se tornar uma atração local, com redução de tempo no ar.

Além das mudanças no formato, o clima nos bastidores ficou mais tenso com a possível chegada de Luiz Bacci ao canal. Bacci deve comandar um programa no horário do almoço, o que Datena teria interpretado como uma sinalização de perda de espaço dentro da grade. Mesmo após declarações recentes de apreço ao SBT e participações em programas da casa, o jornalista optou por encerrar sua passagem pela emissora.

A saída foi vista com surpresa por parte da diretoria, incluindo a presidente Daniela Beyruti, que havia apostado na contratação de Datena mesmo após a frustrada tentativa dele de concorrer à prefeitura de São Paulo. Nos bastidores, a sensação é de que a ruptura foi marcada por uma comunicação abrupta, deixando indefinido quem assumirá o Tá na Hora na segunda-feira, 5. Apesar disso, profissionais mais próximos apontam que o apresentador costuma agir de maneira impulsiva em sua carreira.



Agora, Datena deve formalizar sua ida para a RedeTV! ainda nesta semana. Se concretizado, será o segundo retorno do jornalista à emissora. A expectativa é que ele comande uma nova atração jornalística e receba um dos maiores salários atualmente pagos na televisão brasileira.