Beatriz Reis compra mansão e tira a família do Brás

A ex-vendedora do Brás - Foto: Reprodução | ErnnaCost

Beatriz Reis, a ex-BBB da edição 24, conhecida pelo seu bordão "O Brasil do Brasil", pelo visto está vivendo uma boa maré. Ela, que já arrecadou R$ 1 milhão após sua participação no reality show, também conseguiu comprar sua casa própria. A ex-vendedora do Brás comemorou nas redes sociais a sua vitória e dedicou o momento à sua família.

>>> Ainda é virgem? Beatriz Reis revela detalhes de vida amorosa após BBB

Em um post realizado no Instagram na segunda-feira,5, a legenda dizia: “Mãe, um dia eu te prometi que nossa vida mudaria, e eu consegui! Foram muitos anos de luta pra chegar até aqui. Hoje começa um novo capítulo da nossa história e preciso expressar a minha gratidão a Deus por mais essa conquista! Mãe, bem-vinda à nossa nova casa”, legendou ela em fotos ao lado da mãe, em frente à mansão.

Nos comentários da postagem, os ex-colegas de confinamento que acompanharam de perto os sonhos de Beatriz não perderam a oportunidade de parabenizar a Moranguete pela conquista. “Que benção! Feliz por você”, comentou o baiano Lucas Pizane. “Feliz por você”, escreveu Davi Brito, campeão de sua edição.

“A gente sabe o quanto você sonhou com esse dia. Que venham muitas outras bênçãos”, desejou Marcus Vinícius paraense.

>>> Leia também: Davi pode ser preso? Justiça autoriza prisão e revela condição

Em entrevista ao PodCats, a ex-BBB revelou que já conquistou R$ 1 milhão e que não tem do que reclamar. Vale ressaltar que ela renovou seu contrato de representação comercial para campanhas publicitárias em todas as plataformas do Grupo Globo.

>>> Viciou! Davi faz tatuagem enorme no peito e surpreende com desenho