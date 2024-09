‘Beiçola do Privacy’ paga aluguéis de Beiçola e o salva do despejo

Marcos Oliveira e Martina Oliveira - Foto: Divulgação

A criadora de conteúdo adulto, Martina Oliveira, apelidada como 'Beiçola do Privacy', devido ao corte de cabelo parecido com o do personagem, pagou o aluguel de Marcos Oliveira e doou uma quantia para as próximas mensalidades do ator. O artista estava com ordem de despejo e devendo R$ 19 mil de atraso.

De acordo com a advogada Rose Scalco, que também é amiga de Marcos, pediu a gratuidade dos custos judiciais e honorários, totalizando R$ 12.123,14, deferido pelo juiz Mauro Nicolau Júnior.

Segundo O Globo, Martina ainda doará R$ 7.204,16 para os dois próximos meses de aluguel.