Belle Daltro expõe blogueiros de Salvador que usaram remédio para emagrecer

Belle Daltro está tomando remédio para emagrecer - Foto: Reprodução

A influenciadora digital Belle Daltro colocou a "boca no trombone" e expôs alguns dos blogueiros de Salvador que usaram medicamentos para emagrecer, mas não se pronunciaram sobre o assunto com os seguidores. Sem papas na língua, ela deu nome aos bois e contou que também está tomando remédios para perder peso.

Leia também:

Gusttavo Lima bate o martelo e decide reduzir número de shows

Problema de Mavie preocupa Bruna Biancardi: "Pedi socorro"

Mulher de Arlindo Cruz leva namorado para morar com ela e o cantor

Tudo começou quando Belle, que é irmã de Cristian Bell, disse aos fãs que estava utilizando um remédio muito comum entre as famosas e brincou com a maneira de aplicação, mostrando que precisava apertar a barriga. Depois disso, a blogueira disparou que John Rodrigues aderiu ao ‘queridinho’ do momento e comparou as fotos de antes e depois do corpo dele.

Belle mostrou conversas entre ela e John, onde ele tentou negar o uso da medicação, mas depois confirmou o fato. Foi então que o blogueiro deu as caras nos stories e contou toda a história dele por livre e espontânea pressão.

“O que Belle Daltro fez comigo hoje não se faz nem com o pior inimigo", disse o influenciador.

Por fim, ele colocou o nome de outros blogueiros de Salvador que seguiram o mesmo procedimento que ele: “Tomei! Alesson tomou, Guituber tomou e Léo Marques tomou”.

Vale lembrar que todos os envolvidos no bafafá são amigos e brincam entre si. Belle Daltro aproveitou para elogiar o foco e determinação deles com treinos e alimentação, alegando que a medicação não é 100% responsável pelo resultado que cada um teve.