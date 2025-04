Belo e Gracyanne são alvos do MP após acusação grave; saiba detalhes

Belo e Gracyanne Barbosa - Foto: Reprodução | Instagram

Belo e Gracyanne Barbosa estão enfrentando problemas com a Justiça. Os dois são acusados de praticar o crime de apropriação indébita de uma série de bens de uma mansão que alugaram no passado.

A Justiça do Rio de Janeiro havia sido provocada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para tentar citar Gracyanne Barbosa e Belo para se defenderem na ação. O confinamento da ex-BBB acabou impedindo a atuação do oficial de Justiça por conta do endereço em que estão os Estúdios Globo.

Segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, na terça-feira, 15, a Promotora de Justiça que atua no caso pediu novas citações para Gracyanne e Belo. Em seu requerimento, a profissional do Ministério Público de São Paulo (MPSP) afirmou que as tentativas devem se voltar, agora, para dois novos endereços.

Dois endereços na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, foram indicados pela promotora, a qual alegou que os locais foram apontados em outra ação judicial na qual Gracyanne é parte.

A ação criminal que envolve o nome dos dois famosos surgiu em 2020.