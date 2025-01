Ben Affleck estaria sem sexo desde divórcio com Jennifer Lopez

- Foto: MICHAEL TRAN / AFP

Após o término de seu casamento com Jennifer Lopez, o ator Ben Affleck, de 52 anos, estaria vivendo um período de celibato, de acordo com informações do site americano Radar Online. Uma fonte próxima ao astro revelou que ele teria se afastado de relacionamentos amorosos desde a separação.

“Os amigos do Ben esperavam que ele fosse ter um ou dois casos depois da J-Lo, mesmo que não fosse nada duradouro, talvez algo pela diversão, sem perspectiva. Mas quando as oportunidades surgiram, ele não aproveitou”, afirmou a fonte.

Ainda segundo o contato, o ator estaria enfrentando dificuldades para lidar com a ideia de um novo relacionamento. “Definitivamente, ele nunca ficou tanto tempo sem sexo. Ele ainda está muito impactado por tudo que aconteceu com a J-Lo, a ponto de não conseguir lidar com a ideia de outro relacionamento, mesmo um affair”, completou.

Jennifer Lopez iniciou o processo de divórcio em agosto de 2024, encerrando o casamento que durou dois anos.