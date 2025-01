Guilherme Arantes cancela shows de réveillon após problema de saúde

Guilherme Arantes - Foto: Divulgação

Por motivos de saúde, Guilherme Arantes cancelou os shows programados para os próximos dias, incluindo a apresentação de Réveillon em Santos, no dia 31 de dezembro. O cantor passou por um cateterismo com angioplastia de emergência e deverá manter repouso absoluto por pelo menos 10 dias.

A equipe do artista emitiu uma nota confirmando o procedimento e o cancelamento das apresentações. “Informamos que, no dia 26 de dezembro de 2024, o cantor e compositor Guilherme Arantes foi submetido a um cateterismo com angioplastia não programado, realizado com sucesso. Por recomendação médica, Guilherme Arantes precisará cumprir repouso absoluto pelos próximos 10 dias".

Além do Réveillon, o artista não participará do Navio do Roupa Nova, onde tinha show marcado para 3 de janeiro de 2025. A equipe lamentou os cancelamentos, mas reforçou a importância de preservar a saúde do cantor.

“Dessa forma, infelizmente, ele não poderá participar do Show de Réveillon em Santos, marcado para o dia 31 de dezembro de 2024, nem do Navio do Roupa Nova, no dia 3 de janeiro de 2025”, finalizou a nota.