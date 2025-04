Bia do Brás rebate críticas em desfile de moda: "Sei o meu valor" - Foto: Reprodução / Fabiano Battaglin/gshow | Reprodução /BBB

Beatriz Reis, conhecida como Bia do Brás, fez sua estreia na passarela do São Paulo Fashion Week na quarta-feira, 9. Emocionada, a ex-BBB desfilou para a grife LED e falou sobre a realização do sonho, relembrando suas origens no Brás, bairro famoso pelo comércio popular em São Paulo.

"Defendo a democratização da moda. Vim do Brás e olha onde estou agora, no São Paulo Fashion Week, e ainda pretendo ir para mais lugares, alcançar novas frentes. Além de ter essa conexão com a moda desde criança, quando fazia roupas com a cortina da minha mãe, com a toalha de mesa de casa, acredito fielmente que a moda pode estar em todos os lugares, independentemente de classe social, corpo ou estilo. A moda é para todo mundo", declarou Bia.

Ex-BBB chegou a desfilar com cascas de banana no reality | Foto: Reprodução | BBB

Questionada sobre as críticas que recebeu no Big Brother Brasil, quando improvisava roupas com itens inusitados como cascas de banana, a influenciadora garantiu que não se deixa abalar pelos comentários negativos.

Olha, estou aqui hoje! Acho que sim [é uma resposta], mas não foco nisso, sabe? Sei o meu valor. Acredito que isso é um dos frutos que estou colhendo, tudo que coloquei até aqui Bia do Brás

"Sou capaz de chegar em lugares mais altos, e estou conquistando meus postos aos pouquinhos, com humildade. Não tenho vergonha de falar que estou aprendendo. Porque é isso, é uma construção, sabe? Ninguém chega lá, já no topo", conclui em entrevista ao Gshow.

Bia celebrou a oportunidade como um passo importante para a democratização da moda e afirmou que segue determinada a conquistar novos espaços no universo fashion.